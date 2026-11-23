Dai cantieri navali ai terminal container, l’intelligenza artificiale si inserisce con più insistenza nelle operazioni quotidiane. Due notizie recenti, una da Shanghai e una da Tianjin, mostrano che il processo procede su più fronti: gestione dei dati, automazione delle banchine e tecnologie di bordo.

Il primo annuncio viene da Jiangnan Shipyard, controllato da China State Shipbuilding Corporation (CSSC), che ha scelto Beijing Digital China Cloud Computing come fornitore preferenziale per una piattaforma intelligente di gestione dei dati per la costruzione navale. Un milione di dollari di contratto e la consegna entro cinque mesi dalla firma.

L’importo al momento è modesto e l’avviso non chiarisce ancora quali funzioni avrà il software né quali processi produttivi coinvolgerà. Il progetto si inserisce però in un programma tecnologico più ampio, che riguarda sia le attività del cantiere sia le dotazioni delle navi. In ottobre, secondo SplashTech, la China Classification Society da dato la sua approvazione per la cybersicurezza dello Jiangnan Intelligent System, una piattaforma di bordo che integra gestione dei dati, navigazione, monitoraggio, operazioni di carico di liquidi e assistenza automatizzata all’ormeggio.

Nel caso di Tianjin, il salto verso l’AI è più misurabile. Il secondo terminal del porto ha introdotto un sistema di pianificazione aggiornato basato sull’AI per i suoi robot autonomi di trasporto (ART): mentre i veicoli portano i container in export alla nave, rientrano con quelli in import, riducendo i percorsi senza carico. Dopo lo sviluppo dell’algoritmo da parte del team tecnico interno al terminal, oggi il sistema coordina quasi 100 robot autonomi con mappe digitali, dati storici e previsioni più precise sui tempi di percorrenza.

E non si ferma a Tianjin. Il terminal sta esportando il proprio modello: il sistema di trasporto intelligente e i veicoli a guida autonoma sono stati introdotti al porto NEOM, in Arabia Saudita. Tra le prossime tappe figurano lo stivaggio automatizzato, il coordinamento autonomo delle attrezzature e l’integrazione con il trasporto via terra.

E in Europa? Anche i costruttori occidentali si muovono. Come già raccontato qui su blueconomy.com Fincantieri ha avviato nel 2023 il programma BOOST², che in tre anni ha coinvolto 450 dipendenti in 13 cantieri e che ora entra nella fase dell’industrializzazione: Physical AI, robotica collaborativa, Digital Twin e Smart Supply Chain. Il piano 2026-2030 destina al programma quasi 100 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato dall’amministratore delegato Pierroberto Folgiero è trasformare le sperimentazioni in produttività, sicurezza e qualità su scala. Il confronto con Jiangnan è solo indicativo: i perimetri e le informazioni disponibili sono diversi, ma la direzione è la stessa.

Le due vicende hanno scale e obiettivi diversi, ma una logica comune. A Jiangnan l’IA entra nella gestione dei dati di un’industria complessa e frammentata. A Tianjin ottimizza un flusso fisico fino a ricavarne guadagni di efficienza quantificabili. In entrambi i casi la tecnologia è sviluppata o commissionata all’interno dell’ecosistema cinese, e nel caso di Tianjin comincia a diventare un prodotto da esportare.