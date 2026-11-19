Non un semplice settore, ma un’intera filiera, anzi, una multifiliera. Questo emerge da uno studio curato da Sace, il gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Mef, dove si cerca di fare un quadro di questa ampia gamma di interconnessioni economiche che hanno l’economia del mare al centro. Raccontata dall’economista Marina Benedetti, senior economist dell’ufficio studi di Sace, l’analisi parte dalla situazione europea: il settore della Blue Economy ha superato i 260 miliardi di euro di valore aggiunto e sfiora i 5 milioni di occupati. Italia, Francia, Germania e Spagna rappresentano insieme oltre il 50% del valore aggiunto e quasi il 60% dell’occupazione.

L’Italia è indicata al terzo posto per dimensione della blue economy, ma al quindicesimo se si considera il peso nel totale dell’economia nazionale: in Paesi come Grecia e Croazia il settore, soprattutto il turismo, incide maggiormente. Non è un segnale negativo: in ragione del valore e della varietà delle interconnessioni e delle dimensioni del Pil del nostro Paese. In base al perimetro ricostruito seguendo le linee guida del Ministero delle Imprese, la filiera italiana supera i 30 miliardi di euro di fatturato e i 10 miliardi sia di valore aggiunto sia di export. Per ogni euro generato dall’industria del mare, l’impatto sul resto dell’economia è pari a 1,8 euro: supera 2 euro per cantieristica navale e movimentazione delle merci. Si è parlato anche degli scali: le movimentazioni sono in forte crescita rispetto all’anno precedente. Ma la gestione è distribuita tra 16 autorità di sistema portuale, che regolano più di 62 porti: una frammentazione descritta nello studio come superiore a quella di Germania e Francia.

Limiti e migliorie

Secondo gli indicatori della Banca Mondiale, la giacenza media di un container in Italia è di quattro giorni, contro uno soltanto a Singapore e tre in Germania e Francia. Se si considera anche il numero di container movimentati, nessun porto italiano è nei primi cinquanta al mondo; l’unico europeo citato è Algeciras, al dodicesimo posto. Savona-Vado è tra i primi venti al mondo per miglioramento rispetto al 2020, mentre la posizione media italiana è oltre il duecentesimo posto.

Tra i vincoli infrastrutturali, spicca la limitata possibilità di espansione fisica di Genova per la presenza delle montagne alle spalle del porto.

Automazione, retroporti e digitalizzazione sono stati indicati come possibili leve d’intervento. In particolare la digitalizzazione potrebbe supportare previsioni e monitoraggio in tempo reale di tempi, movimentazioni, posti in banchina e tempi inattivi. Spicca l’esempio positivo di Salerno, che sta già realizzando un investimento per collocare il retroporto dietro l’area portuale.

Infin due panel di discussione hanno affrontato le sfide operative e finanziarie delle imprese della filiera nautica e cantieristica; il secondo, in particolare, si è concentrato sulle grandi commesse internazionali e sul ruolo dell’export finance.

Due round di discussione che usando storie d’impresa familiari hanno evidenziato il ruolo fondamentale degli interventi di sistema nell’economia reale anche a livello micro.