Il cavaliere bianco di The Italian Sea Group ha un nome: Sri Global Limited. La holding di investimento controllata da Giulio Gallazzi (52%) e Bernardo Vacchi (48%) si è aggiudicata il cantiere nautico di Marina di Carrara per 220 milioni di euro, nell’ambito della procedura di concordato preventivo. Il notaio Vincenzo Gunnella, incaricato dal Tribunale di Firenze, ha attestato l’esito della procedura competitiva alla presenza dei commissari giudiziali. Anche se la partita non è ancora del tutto chiusa: Tisg, infatti, si è riservata di approvare l’assegnazione nel consiglio di amministrazione convocato per il prossimo 23 novembre.

La svolta è arrivata nel giorno individuato per l’asta, a meno di un mese dall’annuncio con cui il cantiere toscano aveva comunicato di aver ricevuto cinque offerte vincolanti. La proposta di Sri era già delineata: 220 milioni per l’intero perimetro, da Marina di Carrara alla Spezia, passando per il cantiere turco e la falegnameria umbra Celi, più altri 40. A ricoprire la carica di amministratore delegato, a meno di colpi di scena dell’ultimo momento, ci sarà Vincenzo Poerio. Il manager si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Tankoa Yachts all’inizio del mese.

La prossima tappa è in calendario il 23 novembre. Il consiglio di amministrazione di Tisg, fanno sapere dal cantiere, “si riunirà per assumere le opportune deliberazioni”. Ivi inclusa, secondo quanto previsto nel piano di concordato preventivo depositato, “la presentazione al Tribunale – previa acquisizione di evidenza dell’effettiva disponibilità di fondi sufficienti ad adempiere agli impegni contenuti nell’offerta, incluso il piano industriale presentato dall’offerente, e delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti (incluse le Autorità portuali), e in ogni caso subordinatamente alla stipulazione dei previsti accordi sindacali – dell’istanza di autorizzazione per la sottoscrizione con Sri Global Limited del contratto di affitto di azienda e del contratto preliminare di cessione”.