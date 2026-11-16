Genova – Il cantiere nautico Tankoa Yachts annuncia la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, a seguito dell’assemblea degli azionisti, confermando la continuità della propria strategia industriale e il proprio impegno nello sviluppo futuro del cantiere. Il nuovo assetto vede Eva Orsi assumere i ruoli di presidente e amminstratore delegato, Guido Orsi quello di vicepresidente ed Edoardo Ratto confermato nel ruolo di direttore generale e consigliere delegato per la gestione operativa e industriale del cantiere.

La nuova governance, con cui nei fatti la famiglia fondatrice prende le redini dell’azienda, guiderà Tankoa in una fase di consolidamento e sviluppo, accompagnata da un progressivo rafforzamento della struttura organizzativa e da una maggiore partecipazione del consiglio di amministrazione alle scelte strategiche dell’azienda. Il nuovo assetto segue le dimissioni di Vincenzo Poerio avvenute all’inizio di questo mese.

Come noto, Poerio è oggi impegnato nella cordata Sri Global organizzata dal finanziere Giulio Gallazzi per rilevare il cantiere nautico The Italian Sea Group di Marina di Carrara. A Poerio il ringraziamento da parte di Tankoa “per il contributo apportato negli anni, per le competenze e le relazioni sviluppate e per il ruolo significativo avuto nella crescita e nell’affermazione internazionale del cantiere”.

Da Tankoa confermano “la piena continuità delle proprie attività, dei programmi produttivi e degli investimenti previsti dal piano industriale, incluso il progetto di espansione delle strutture del cantiere a Genova. La strategia aziendale continuerà a valorizzare il posizionamento di Tankoa come cantiere boutique nel segmento dei superyacht, privilegiando qualità costruttiva, competenze tecniche, attenzione al cliente e una produzione selezionata, con l’obiettivo di realizzare fino a quattro imbarcazioni all’anno”.

“Tankoa – spiega Orsi – è un progetto in cui la nostra famiglia crede profondamente fin dalla sua fondazione. Nostro padre ha creduto in questo cantiere nei momenti di crescita così come in quelli più difficili, e oggi io e Guido condividiamo la stessa convinzione e lo stesso impegno”.

“Abbiamo piena fiducia nelle persone che lavorano ogni giorno in Tankoa – prosegue il nuovo amministratore delegato – nelle loro competenze e nella dedizione con cui affrontano ogni progetto. Sono loro la vera forza del nostro cantiere. Non abbiamo mai avuto l’ambizione di diventare il più grande cantiere italiano”.

“Il nostro obiettivo – conclude Orsi – è costruire yacht straordinari, farlo bene e mantenere un rapporto diretto, trasparente e duraturo con i nostri clienti. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli delle sfide che ci attendono, ma convinti della solidità della nostra squadra e del valore di ciò che abbiamo costruito insieme. Continueremo a investire in Tankoa, nelle nostre persone e nella qualità delle nostre imbarcazioni”.

Con una struttura di governance rinnovata, una chiara visione industriale e il sostegno della famiglia fondatrice, Tankoa Yachts conferma la propria indipendenza, la propria identità e la volontà di proseguire nel percorso di crescita e sviluppo a lungo termine, mantenendo al centro le persone, i clienti e l’eccellenza della cantieristica italiana.