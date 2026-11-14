Superyacht, Genova vale 663 milioni ma mancano gli spazi per crescere: la concorrenza del Mediterraneo avanza

Per riparare, trasformare e mantenere i superyacht più grandi del mondo, Genova è diventata una destinazione di riferimento. In poco più di trent’anni, attorno a imprese come Amico & Co, è cresciuto un distretto industriale che riunisce cantieri, officine specializzate, fornitori, servizi tecnici e assistenza agli equipaggi. Un sistema che oggi vale centinaia di milioni di euro e compete sui mercati internazionali con i grandi poli della nautica mediterranea. Ma la leadership conquistata sul campo deve fare i conti con un problema sempre più evidente: mancano gli spazi per crescere, mentre sulla sponda francese e in Spagna i concorrenti investono e ampliano le proprie strutture.

A misurare le dimensioni economiche del comparto è la sesta edizione dello studio d’impatto socio-economico realizzato da Teha (The European House – Ambrosetti) per Genova for Yachting, l’associazione che riunisce 62 realtà del settore. Nel 2025 il giro d’affari generato dall’intera filiera sul territorio ha raggiunto 663 milioni di euro, il 5% in più rispetto ai 630 milioni dell’anno precedente. Dal 2017 la crescita media annua è stata del 9,3%. L’impatto occupazionale ha raggiunto i 3.240 addetti, tra diretti e indiretti, mentre il contributo stimato al Pil ligure ammonta a 234 milioni di euro.

La ricaduta va ben oltre i confini dei cantieri. Nel corso del 2025 sono stati 12.400 i membri degli equipaggi che hanno soggiornato a Genova, alimentando la domanda di servizi, commercio e accoglienza. I giorni complessivi di permanenza sono scesi a circa 71 mila, con una flessione dell’8,5%, dovuta soprattutto alla contrazione nella fascia di yacht tra 50 e 75 metri. È però aumentato il valore economico generato per ogni giornata di sosta: un indicatore della crescente specializzazione degli interventi e della capacità del distretto di lavorare su commesse di maggiore complessità. Il punto di forza è un sistema industriale integrato, nel quale cantieri, marine, agenzie marittime, artigiani e fornitori specializzati operano in stretta connessione. In questo contesto Amico & Co rappresenta uno dei nomi di riferimento a livello internazionale per le riparazioni e il refit dei grandi yacht. Un patrimonio di competenze costruito nel tempo, ma che oggi deve misurarsi con una concorrenza sempre più organizzata. Dalla Costa Azzurra a Marsiglia, da La Ciotat a Barcellona e Palma di Maiorca, diversi poli mediterranei stanno rafforzando la propria capacità di attrarre armatori e investimenti.

Alberto Amico, fondatore e partner di Amico & Co e portavoce dei cantieri di Genova for Yachting, individua nelle infrastrutture il principale limite allo sviluppo: «Genova ha sviluppato negli anni una competenza industriale nella nautica professionale che le consente di competere ai massimi livelli del mercato internazionale. È un patrimonio fatto di imprese, professionalità, maestranze specializzate e capacità di affrontare progetti di grande complessità. Oggi, tuttavia, il principale limite alla crescita del comparto non è la domanda, ma la disponibilità di spazi e infrastrutture adeguati. Le dimensioni sempre maggiori dei superyacht, con una domanda in costante evoluzione per imbarcazioni che superano i 70 e i 100 metri, richiedono strutture, aree operative e impianti sempre più articolati. Se non saremo in grado di adeguare le infrastrutture, rischiamo di non intercettare opportunità di lavoro e investimenti che il mercato sarebbe invece pronto a offrire e che rischiano di andare altrove vista la crescente concorrenza. Per questo il nuovo Piano regolatore portuale rappresenta un passaggio fondamentale».

Il nodo degli spazi è particolarmente delicato. La quasi totalità delle infrastrutture oggi utilizzate dai grandi yacht è stata realizzata attraverso investimenti privati, per un valore complessivo superiore a 220 milioni di euro. Ma il livello di saturazione, che per gran parte dell’anno arriva al 100%, lascia margini molto ridotti per accogliere nuove commesse. Il rischio è che una parte della domanda internazionale, soprattutto quella legata alle imbarcazioni di maggiori dimensioni, finisca per rivolgersi ad altri porti del Mediterraneo.

Gli operatori non chiedono sostegni economici, ma una pianificazione capace di accompagnare gli investimenti e dare prospettive al settore. In questa direzione guardano al nuovo Piano regolatore portuale, considerato un’occasione per individuare nuovi spazi operativi, superare gli attuali vincoli e riconoscere le specificità della nautica professionale rispetto alle attività mercantili tradizionali.

«Il mercato del refit e dei servizi ai superyacht è in crescita a livello mondiale e sta attirando nuovi capitali che si traducono in investimenti in infrastrutture e servizi», sottolinea Amico. «Le analisi di benchmark internazionale mostrano come realtà quali Barcellona e la Riviera francese abbiano sviluppato modelli di governance integrati, sostenuti da investimenti mirati. Un approccio che deve rappresentare un riferimento concreto anche per Genova, da troppo tempo ferma, se non vuole perdere posizioni come hub mondiale di riferimento».

La partita si gioca quindi sulla capacità di trasformare il vantaggio industriale in nuove opportunità di sviluppo. Genova dispone di imprese, competenze e professionalità riconosciute a livello internazionale. Per conservarne il ruolo nel mercato dei superyacht serviranno però infrastrutture adeguate, tempi decisionali compatibili con quelli delle imprese e una strategia portuale che consideri la nautica professionale una componente stabile dell’economia marittima cittadina. Perché se è vero che il mercato continua a crescere, gli investimenti e le commesse non possono aspettare. —