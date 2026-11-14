Caos nei cieli Usa: migliaia di voli bloccati da un guasto ai sistemi di controllo

L'incidente riporta al centro dell'attenzione la fragilità dell'infrastruttura di navigazione aerea statunitense, da anni interessata da programmi di ammodernamento

Ultimo aggiornamento 14 novembre 2026 - 08:46

Un’interruzione delle comunicazioni nei centri di controllo del traffico aereo ha paralizzato per ore il trasporto aereo americano. Venerdì 13 novembre, alle 15:54 ora della costa orientale, la Federal Aviation Administration (Faa) ha disposto un ground stop nazionale, bloccando le partenze da tutti gli aeroporti statunitensi per «circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza». Gli aerei già in volo sono stati autorizzati ad atterrare. Il provvedimento è stato revocato intorno alle 20:15, dopo oltre quattro ore, ma le ripercussioni si sono estese al fine settimana, con migliaia di cancellazioni e ritardi.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha ricondotto il problema all’obsolescenza dei sistemi di controllo del traffico aereo, basati su tecnologie analogiche e infrastrutture di rete ormai superate. Router e switch avrebbero accumulato un volume eccessivo di dati, generando incongruenze nelle informazioni radar e nelle comunicazioni. «I nostri router si sono intasati e hanno iniziato a fornire dati incoerenti: per questo abbiamo fermato tutto», ha spiegato Duffy. Non si è verificato un blackout completo dei radar o delle comunicazioni radio, ma un livello di instabilità tale da sconsigliare il decollo di nuovi voli.

Il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin ha aggiunto che gli aggiornamenti installati sulle vecchie infrastrutture, comprese patch di sicurezza e nuove componenti, potrebbero aver sovraccaricato i sistemi. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a un attacco informatico o a un collegamento con il recente blackout di Microsoft. «Sembra un problema meccanico, ma stiamo ancora indagando», ha dichiarato Mullin, escludendo minacce alla sicurezza nazionale.

Il blocco ha avuto conseguenze pesanti sull’operatività delle compagnie aeree: venerdì si sono registrate oltre 7.000 cancellazioni e più di 8.000 ritardi, con ripercussioni anche nella giornata di sabato. Centinaia di migliaia di passeggeri sono rimasti a terra o hanno dovuto modificare i propri programmi di viaggio. Duffy ha avvertito che episodi analoghi potrebbero ripetersi finché il Congresso non stanzierà le risorse necessarie per modernizzare la rete. Il segretario ha richiamato anche i precedenti disservizi negli scali di New York e Newark, sollecitando un intervento urgente per affrontare una criticità strutturale che rischia di compromettere la tenuta del sistema nei momenti di maggiore traffico.

L’incidente riporta al centro dell’attenzione la fragilità dell’infrastruttura di navigazione aerea statunitense, da anni interessata da programmi di ammodernamento non ancora completati. Mentre il traffico riprende gradualmente e le compagnie lavorano per riposizionare aerei ed equipaggi, resta aperta la questione della modernizzazione tecnologica. Un sistema che gestisce migliaia di voli ogni giorno non può dipendere da infrastrutture vecchie di decenni, esposte al rischio di nuovi blocchi.

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