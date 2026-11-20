Un minore impatto sull’ambiente. Più sicurezza per persone e merci. E anche una riduzione della congestione stradale. Matteo Catani, amministratore delegato di Grandi Navi Veloci, non ha dubbi nell’indicare alcuni benefici del trasporto via mare. «È un vero volano di economia, crescita e benessere per le comunità», ha sottolineato durante il confronto “Connecting the Land and The Sea: Passenger Transport across the Mediterranean” al Best di Genova.

L’intermodalità e i trasporti sono stati i due temi al centro dell’incontro, strettamente legati tra loro. «Ogni anno GNV trasporta circa 5 milioni di metri lineari di merci e 2,5 milioni di passeggeri – ha aggiunto Catani –. Nel primo caso, il controvalore generato ammonta a 8 miliardi di euro; nel secondo, l’impatto economico originato dai viaggiatori nelle destinazioni raggiunge gli 800 milioni». Numeri che danno la misura del peso del trasporto marittimo e che si accompagnano al rinnovo della flotta della compagnia, con 1,3 miliardi di euro per otto unità. «Quattro sono già operative, altrettante entreranno in servizio nell’arco di due anni e mezzo».

Perché il potenziale si traduca in maggiore efficienza, però, è necessario che anche le infrastrutture a terra siano all’altezza. Ed è su quest’altro filone che si è concentrata una seconda parte del confronto. I relatori hanno disegnato idealmente un triangolo tra il porto, l’aeroporto Cristoforo Colombo e la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Anche se, ha ricordato ancora Catani, per il traffico dei traghetti resta prioritaria anche «la connessione con la rete stradale e la mobilità urbana».

Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime, ha portato a sostegno dello sviluppo dell’intermodalità una serie di dati: il 41% dei crocieristi arriva a Genova con l’auto privata; un altro 41% utilizza i bus organizzati dalle compagnie; il 10% arriva in taxi dall’aeroporto e il restante 8% in treno. «Spostare traffico dalla gomma alla ferrovia non significa soltanto dare meno fastidio alla città, ma offrire alle persone un modo più comodo e confortevole di viaggiare», ha osservato.

Un primo passo concreto è stato realizzato con il progetto della piastra di collegamento tra la stazione ferroviaria di Genova Principe e quella marittima, sostenuta da un finanziamento di 5 milioni di euro e ormai vicina al completamento. L’obiettivo è renderla operativa all’inizio della primavera, consentendo ai passeggeri di «passare dai vagoni alla nave in poco più di cinque minuti». La prospettiva indicata da Minoia per il progetto, che potrebbe portare anche alla nuova denominazione «Genova Principe Marittima», è «far crescere sensibilmente la quota di passeggeri che scelgono il treno, puntando al 20%» e risparmiando, secondo le stime, circa 250 auto per nave. «Ogni dodici minuti ci sarà un treno che collegherà la stazione marittima all’aeroporto», ha aggiunto citando i servizi tra Sestri Ponente, Savona, Genova Nervi e Voltri.

La partita dell’intermodalità, infatti, si gioca anche su altri fronti. L’altro lato del triangolo, accanto al porto e alla ferrovia, è l’aeroporto. Francesco D’Amico, direttore dello scalo genovese, ha invitato a riflettere su quella fetta di crocieristi che raggiungono le banchine in autobus, magari «provenendo da altri hub italiani». Per l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana resta inoltre da valorizzare il progetto dell’autostrada del mare tra Carrara e la Francia, «pensato per alleggerire la rete stradale ligure».

A tirare il filo rosso degli interventi è stato Nicolò Berghinz dell’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, che ha indicato nell’intermodalità il driver dei prossimi anni. «Sia per i benefici ambientali sia per la competitività economica – ha concluso –. Ed è per questo che bisognerà investire ancora di più nella formazione».