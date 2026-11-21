Ci sono i numeri che tornano sulla carta e quelli che si muovono davvero sulle rotaie. Secondo i dati diffusi il 17 novembre 2026 dall’Unione degli operatori del trasporto ferroviario (SOZhT), il parco complessivo dei carri merci sulla rete delle Ferrovie russe (RZhD) ha raggiunto a settembre 1,409 milioni di unità, in crescita di 6.300 pezzi rispetto a dicembre 2025. Nello stesso arco di tempo, però, il cosiddetto parco operativo – cioè i vagoni effettivamente impiegati nei trasporti – si è ridotto di 29.300 unità, scendendo a 1,105 milioni. Stando alle rilevazioni di settore, si tratta di un ritorno ai livelli del maggio 2023, con uno scarto di appena tremila vagoni. Ancora più netta la contrazione tra i carri aperti (poluvagony), che rappresentano circa la metà dell’intera flotta e dove l’operatività è arretrata fino ai valori di inizio 2022, con uno scarto di 3.400 unità rispetto al parco nominale.

La forbice tra mezzi registrati e mezzi attivi nasce da un incastro industriale ben preciso. Da un lato l’inasprimento dei controlli tecnici e delle norme di sicurezza ha fatto salire i costi di manutenzione; dall’altro le tariffe di noleggio dei carri restano basse, comprimendo i margini delle aziende. Ospite del podcast Vremja i rel’sy condotto da Aleksej Bezborodov, il direttore logistica e regolazione tariffaria di NTK, Andrej Ryženkov, ha quantificato il rincaro della revisione capitale di un carro aperto: dai circa 700 mila rubli precedenti si è passati a quasi un milione. A queste cifre, per molti operatori, rimettere su binario un vagone fermo non copre più le spese.

Il dato sulla flotta si inserisce in un quadro più ampio di rallentamento dei volumi. Il 19 novembre i vertici di RZhD hanno stimato per l’intero 2026 una movimentazione complessiva attorno a 1,1 miliardi di tonnellate, in flessione rispetto al 2025. Nei primi nove mesi dell’anno l’indice di rotazione dei carri (il tempo medio tra un carico e il successivo) è migliorato del 5,7%, scendendo da 22,2 a 20,9 giorni, ma il risultato arriva a fronte di velocità commerciali più basse e di una minore pressione della domanda.

Del resto, già negli ultimi mesi l’Istituto per lo studio dei monopoli naturali aveva segnalato l’aumento dei carri accantonati in attesa di ripristino, mentre i bollettini di Rosstat registravano una frenata nella produzione di nuovo materiale rotabile. Sotto il peso delle sanzioni, dei costi finanziari e della riconfigurazione delle rotte commerciali verso est, la rete ferroviaria russa continua a espandere sulla carta il proprio inventario mentre riduce la capacità effettiva di trasporto.