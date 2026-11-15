Cina, il più grande aereo cargo senza pilota al mondo completa il volo di prova in Mongolia Interna

La Cina ha compiuto un nuovo passo avanti nel settore dell’aviazione senza pilota. Il W5000, sviluppato dalla società Air White Whale, ha completato con successo un volo di verifica tecnica sabato 14 novembre all’aeroporto di Otog Front Banner, nella regione autonoma della Mongolia Interna. Per capacità di carico, è considerato il più grande aereo cargo senza pilota al mondo.

Il velivolo ha una capacità di carico utile massima di cinque tonnellate, un’autonomia di 2.600 chilometri e un volume di stiva superiore a 65 metri cubi. Tutti i suoi 220.000 componenti sono di produzione nazionale. È equipaggiato con un motore turboelica sviluppato in Cina e presenta una struttura realizzata per il 65% in materiali compositi a base di fibra di carbonio prodotti localmente. Secondo Hu Zhendong, fondatore e amministratore delegato di Air White Whale, questi materiali consentono di ridurre il peso a vuoto senza compromettere la resistenza strutturale, aumentando così la quota di carico commerciale trasportabile.

Il volo di prova è durato circa 30 minuti. L’aereo ha percorso circa 600 metri sulla pista prima di decollare e raggiungere i 2.000 metri di quota. Durante la missione sono state verificate le capacità di volo autonomo, le comunicazioni attraverso il collegamento dati (data-link) e l’integrazione tra sistema di propulsione, controlli di volo, avionica e stazione di terra. L’atterraggio si è svolto regolarmente.

Il modello operativo previsto è quello del «volo autonomo con monitoraggio da terra». Tra le principali applicazioni figurano la logistica regionale e interregionale, il trasporto a temperatura controllata e la consegna di rifornimenti di emergenza. Hu Zhendong ha dichiarato che il costo per tonnellata-chilometro potrebbe essere inferiore di oltre il 60% rispetto a quello di un cargo pilotato di categoria comparabile. Il risparmio deriverebbe dall’assenza dell’equipaggio e della cabina di pilotaggio, oltre che dai minori consumi di carburante legati al peso ridotto.

La società ha già ricevuto 835 lettere di intenti da potenziali clienti, tra cui diverse aziende cinesi di logistica. L’entrata in servizio commerciale è prevista entro la fine del 2027. Secondo gli analisti, velivoli di questa classe potrebbero rafforzare la capacità di trasporto aereo nell’ambito della cosiddetta «economia a bassa quota» cinese e offrire un’alternativa per i collegamenti merci internazionali di media distanza e con frequenze contenute.

Il volo segna un nuovo risultato per l’industria aeronautica cinese, impegnata nello sviluppo di grandi sistemi autonomi basati su filiere produttive interamente nazionali.