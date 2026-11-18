Autisti e locomotorsti che passano ore ad aspettare un semaforo verde o un varco al terminal. Articoli ricevuti uno a uno, a mano, con gli errori che ne derivano. Dichiarazioni doganali emesse e poi cancellate perché, per uno sciopero o per il maltempo, la merce è arrivata altrove. Al Best, nel panel “From Connection to Value: Real-World Applications of Integrated and Digital Logistics”, gli addetti ai lavori hanno stilato l’elenco delle occasioni in cui la logistica perde tempo.

Ogni container occupa uno spazio, sia quando parte per mare sia quando tocca terra, e lo deve fare nel minor tempo possibile. Lo ha spiegato Federico Pittaluga, amministratore delegato di MEDLOG Italia, specificando che oggi in Italia, tra camion, treni e magazzino, movimentiamo quasi un milione di TEU. Ma ha avvertito: “La digitalizzazione non è semplicemente mettere insieme un automatismo, ma capire come integrarlo e come trasformarlo in una serie di informazioni per muovere il contenitore nel minor tempo possibile”. Ad esempio, grazie alla posizione rilevata dal sistema GPS, “passiamo ad azione predittiva per evitare colli di bottiglia e rendere il flusso il più veloce e comodo possibile”. Lo sviluppo è complesso, ha detto, ma il risultato finale è l’integrazione.

La digitalizzazione della supply chain quindi non è “una cosa in più, è necessaria”. Lo ha detto anche Francesco Bassoli, chief procurement officer di MSC Cruises, che racconta come fino a ieri 1200 item venivano ricevuti fisicamente e tradotti digitalmente a mano, con la conseguente moltiplicazione di errori e di risorse dedicate interamente a quell’attività. Bassoli pensa che sia necessario un investimento più ampio, che integri non solo imprese di trasporti e partner commerciali, ma anche i clienti stessi.

Federico Pepè dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuto poi sugli aspetti burocratici. Meteo e scioperi portano spesso la merce altrove rispetto alla destinazione: ma una dichiarazione già emessa va cancellata, e in alcuni casi significa restituire fondi europei o già anticipati da qualcuno. La nuova procedura data dalla riforma del nuovo codice doganale UE ne ha fatto tesoro. Distingue tra dichiarazione depositata e accettata: non la fissa al momento dell’invio, ma la considera una pre-dichiarazione che apre un dialogo con l’amministrazione e decade se la merce non arriva. Un compromesso tra l’esigenza di organizzare ritiro e svincolo e quella di poter annullare.

Ma la procedura risolve il problema della dichiarazione, non quello dell’informazione che nessuno vuole inserire due volte. È il punto di Riccardo Santaniello, di Amazon Web Services: ogni volta che un dato viene reinserito da capo, aumentano costi, tempi e probabilità di errore, e allora come lo si condivide? “L’idea di integrare i sistemi informativi del settore fa venire il mal di testa – ha detto – ma in realtà esistono già dei sistemi di integrazione, e l’interoperabilità era uno degli assi fondanti anche del PNRR”. Per lui l’intelligenza artificiale generativa è un cambio di paradigma su cui puntare, e la sicurezza informatica resta al primo posto: a livello aziendale non vede discontinuità, non è una novità.

Le informazioni, però, le inseriscono persone. Cristina Martín Lorenzo, fondatrice e CEO di Usyncro, ricorda che si usano le tecnologie perché fanno risparmiare denaro o velocizzano i tempi, e che dietro le aziende ci sono lavoratori che spesso non sono ingegneri e temono di perdere il posto. Devono capire, dice, che il loro valore sarà proprio sapere inserire i dati giusti nei posti giusti, senza questo passaggio gli interi corridoi digitali globali non funzionano. “Servono dati buoni fin dall’inizio del processo, il più possibile neutrali, e tecnologie semplici: una volta raggiunto un risultato, si capisce quale passo fare dopo”.

Per Luca Abatello, CEO di Circle, anche questo non basta. Definire un linguaggio comune non è sufficiente: serve uno strato di interoperabilità e la possibilità di federare le piattaforme, con investimenti pesanti e una visione chiara dei corridoi. L’esempio positivo viene dall’Italia con l’Egitto: quattro anni fa, di fronte a un problema di commercio, nacque una linea con accordi specifici e due navi a settimana, che prima passavano da Rotterdam. Da un accordo e da una nuova norma è nato un nuovo business. E da questo buon esempio si può partire.