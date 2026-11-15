Nuovo treno intermodale Vicenza-Parigi: il Nord-Est si collega direttamente all’Île-de-France

La linea è attrezzata per diverse tipologie di merce, inclusi liquidi confezionati e prodotti polverulenti

Ultimo aggiornamento 15 novembre 2026 - 12:35

Al terminal intermodale di Vicenza di Ignazio Messina & C è stato ufficialmente inaugurato, con il tradizionale taglio del nastro, il nuovo servizio ferroviario che collega il Veneto a Noisy-le-Sec, nell’area metropolitana di Parigi. Il collegamento, avviato il 19 ottobre, nasce dalla partnership strategica tra Geodis, Rail Logistics Europe (con Captrain Italia ed Hexafret) e lo stesso gruppo Messina, che ospita le operazioni nel proprio hub.

Il servizio parte con una frequenza settimanale in ciascuna direzione e raddoppierà da gennaio 2027. L’obiettivo è raggiungere 6.500 casse mobili all’anno entro il 2027. Si tratta di un’estensione dell’offerta già attiva da Novara verso Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna: ora le imprese del Nord-Est dispongono di un asse ferroviario diretto su uno dei principali corridoi commerciali Europa.

I vantaggi sono concreti. Rispetto a una soluzione interamente su strada con mezzi diesel, le emissioni di CO₂ per spedizione si riducono in media dell’80% (calcolo EcoTransIT World, comprensivo di pre e post-trasporto su gomma). Ogni unità di carico può trasportare fino a 28 tonnellate contro le 25 tipiche del camion, con maggiore stabilità dei costi in un contesto di volatilità dei carburanti. La linea è attrezzata per diverse tipologie di merce, inclusi liquidi confezionati e prodotti polverulenti.

«Con la connessione Vicenza-Parigi ampliamo l’offerta intermodale e introduciamo un nuovo asse ferroviario a servizio delle aziende del Nord-Est», ha dichiarato Marc Vollet, EVP European Road Network di Geodis. Jean-François Ancora, managing director di Captrain Italia, ha sottolineato l’efficienza e le minori emissioni della modalità ferroviaria sulle lunghe distanze.

L’iniziativa rafforza la competitività logistica del Veneto e del Nord-Est su un interscambio Italia-Francia che nel 2025 ha superato i 136 miliardi di euro, puntando su affidabilità, flessibilità e sostenibilità.

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